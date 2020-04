Das Aus für die telefonischen Krankschreibungen in der Corona-Krise ist vom Tisch. Nach massiver Kritik am Auslaufen der Regelung lenkte der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen ein. Krankschreibungen wegen Erkältungen seien weiterhin per Telefon möglich, teilte Josef Hecken, Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses mit. Nach jetzigem Stand sind telefonische Krankschreibungen damit bis zum 4. Mai weiter möglich.

Am 17. April hatte der Ausschuss entschieden, die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung nicht zu verlängern. Als Gründe wurde genannt, dass sich das Tempo der Neu-Infektionen verlangsamt habe und dass Abstands- und Hygieneregeln besonders in Arztpraxen strikt beachtet werden würden. Daraufhin hagelte es von Gesundheitspolitikern, Ärzteverbänden, Gewerkschaften und Verbraucherschützern Kritik.



Auch der Hausärzteverband Sachsen war entsetzt über die "unverständliche und sachlich nicht nachvollziehbare Entscheidung" und nannte den Bundesausschuss die derzeit größte Gefahr in der Bekämpfung des Coronavirus. "Der Schutzwall, den wir im ambulanten Bereich gebildet haben, um die Kliniken für die Behandlung der lebensbedrohlich erkrankten Patienten zu entlasten, bekommt massive Risse", so Landesvorsitzender Steffen Heidenreich. Er wies zugleich Bedenken zurück, wonach Patienten die telefonische Krankschreibung ausnutzen würden. "Wir Hausärztinnen und Hausärzte kennen unsere Patienten und versorgen sie oft seit Jahren oder Jahrzehnten. Diese persönliche Beziehung ist ein effektiver Schutz vor Schein-Krankschreibungen."