Nach dutzenden Brandanschlägen und Gewaltdelikten in Leipzig haben Sachsens Innenminister Wöller und Justizminister Gemkow am Mittwoch Maßnahmen gegen Linksextremismus vorgestellt. So soll im Dezember eine neue Soko LinX in Leipzig mit aufgestockten Personalstamm die Arbeit beginnen, Polizei und Staatsanwaltschaft enger zusammenarbeiten. Das sagen andere Parteien in Sachsen dazu: