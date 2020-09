"Eine Simson so aufzurüsten ist kein Hexenwerk. 100 km/h sind kein Problem. Manche schaffen es auch, ihrer Simson 25 PS zu verpassen und fahren damit 125 km/h", sagt Dominic Würfel. Er veranstaltet jedes Jahr ein großes Simsontreffen in Zwickau - das nächste findet am letzten Septemberwochenende statt. Würfel kennt die Schrauber-Szene, hat selbst drei Simsonmodelle und baut sich gerade eine S51 in der Garage um, die mal 80 km/h schnell fahren soll. Nach seinen Informationen rollen etwa eine halbe Million Simson-Mopeds über Deutschlands Straßen.