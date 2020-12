Der Bund verstärkt seine Kulturförderung für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen. 20 bundesgeförderte Projekte und Einrichtungen erhalten im kommenden Jahr rund 21 Millionen Euro zusätzlich, darunter viele in Sachsen. Bis 2038 sind insgesamt rund 200 Millionen Euro Förderung vorgesehen, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Dienstag in Berlin mitteilte.