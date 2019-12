Für die deutschen Bewerber um den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" fällt am Donnerstag eine Vorentscheidung. Eine Jury gibt am Mittag in Berlin bekannt, welche der acht Bewerber in die nächste Runde kommen. Für den Titel kandidieren bisher fünf ost- und drei westdeutsche Städte, nämlich Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Die finale Entscheidung über den deutschen Bewerber fällt im Herbst kommenden Jahres. Im Jahre 2025 sollen eine deutsche und eine slowenische Stadt "Kulturhauptstadt Europas" sein. Der Titel wird von der Europäischen Union seit 1985 vergeben.