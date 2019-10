Der Kulturpalast in Chemnitz-Rabenstein oder das Betriebskulturhaus des Gaskombinats "Schwarze Pumpe" in Hoyerswerda – in der DDR wurden rund 2.000 Kulturhäuser und sogenannte Arbeiterclubs erbaut oder in bestehenden Villen und Saalbauten eingerichtet. In den oft pompösen Gebäuden waren Theatersäle, Restaurants oder Bibliotheken untergebracht. Viele dieser Einrichtungen werden noch heute genutzt, anderen droht der Verfall. Hier eine Übersicht über Kulturpaläste in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.