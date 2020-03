Für Kunst- und Kulturschaffende ist die Corona-Krise existenzbedrohend. Die Wege in die Galerien und Kulturstätten sind verschlossen. Die Auftragslage bei den Autoren, Künstlern, Musikern und Fotografen ist prekär. Viele von ihnen gehen in Vorleistung, jetzt bleiben die Einnahmen aus. "Als Künstler lebt man in riskantem Fahrwasser, aber die Situation jetzt ist wirklich dramatisch", sagt der Grafikdesigner und Kunstmanager Karsten Messner. Die Pandemie könnte viele in die Arbeitslosigkeit führen. Bereits jetzt stellt die Regierung sich auf Tausende neue Hartz IV-Empfänger ein.