"Die Lehrerverbeamtung ist notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben"

Herr Piwarz, erstmalig werden in Sachsen Lehrer verbeamtet. Dem ist eine lange Diskussion vorausgegangen. Wie ist die Resonanz?

Als wir die ersten Pläne zur Verbeamtung vorgestellt haben, haben nicht wenige gesagt: 'Na, ob ihr da so viel Erfolg haben werdet? Ob da so viele Lehrer das Angebot annehmen?' Nachdem die Möglichkeiten zur Anmeldung da waren, wissen wir: Die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Wir hatten mal ganz vorsichtig mit 60 Prozent der Lehrer gerechnet, die sich verbeamten lassen wollen. Es sind nun weit über 70 Prozent. Ganz viele nehmen dieses Angebot an. Das zeigt uns, dass wir mit der Verbeamtung auf dem richtigen Weg sind. Natürlich geht es auch darum, mit dem Angebot neue Lehrer zu gewinnen. Aber die Nachfrage der jetzt schon im System befindlichen Lehrer unter 42 Jahren zeigt uns, dass die Verbeamtung ein attraktives Angebot ist.

Gibt es schon erste Hinweise, wie die Verbeamtung auf potenzielle Lehrer wirkt?

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz Bildrechte: dpa Wir haben immer gesagt: Die Verbeamtung wird nicht automatisch unsere Probleme lösen. Die Bewerber rennen uns nicht mit einem Schlag sozusagen die Tür ein. Wir brauchen Zeit, um deutschlandweit zu zeigen, was wir angehenden Lehrerinnen und Lehrern als Freistaat bieten. Vor allem geht es darum, dass wir die, die wir in Sachsen ausbilden, in größerer Zahl bei uns behalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Prozentzahl nach oben bekommen. Dass mehr angehende Lehrerinnen und Lehrer sagen: 'Ja, ich will hier meinen Vorbereitungsdienst in Sachsen machen' und 'Ja, ich will dann auch tatsächlich in den sächsischen Staatsdienst einrücken. Die Verbeamtung ist ein wichtiges Argument und Teil eines großen Gesamtangebotes. Dieses entwickelt sich hoffentlich in die richtige Richtung, damit wir unseren Bedarf mit grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern in Sachsen decken können.

Die Verbeamtung in Sachsen ist bis zum Jahr 2023 befristet. Warum hat sich Sachsen nicht eindeutig, also ohne die Befristung, dafür entschieden? Warum ist da noch, diese Bremse zu vermuten?

Die Verbeamtung ist eine weitreichende Entscheidung, die einiges an finanziellen Mehrkosten bedeutet. Für verantwortungsvolle Politik ist es wichtig, solche Entscheidungen zu begrenzen und sich ihre Wirkung genau anzusehen. Deswegen kann ich mit der Befristung gut leben. Ich gehe aber fest davon aus, dass der nächste sächsische Landtag bei erfolgreichen Zahlen die Verbeamtung weiterführt.

Die Verbeamtung war immer ein heiß umkämpftes Thema in Sachsen. Glauben Sie, dass mit dem Beginn der Verbeamtung jetzt eine Befriedung einhergeht?

Die Verbeamtung ist ein wirklich schwieriges Thema, weil wir nicht wenig Geld dafür in die Hand nehmen. Es ist ein Paradigmenwechsel. Wir hatten immer erwartet, dass die Entwicklung deutschlandweit eher in eine andere Richtung geht - also dass die Angestellten mehr in den Vordergrund rücken. Andere Bundesländer haben das aber anders gesehen und wir waren zum Schluss mit Berlin die einzigen, die nicht verbeamtet haben. Und: Die Zahl der Bewerbungen in Sachsen waren eben nicht so gut - ganz im Gegenteil. Sie waren so schlecht, dass wir handeln mussten.

Ich glaube die intensive Diskussion über das Für und Wider der Verbeamtung hat dazu beigetragen, dass einige, die der Sache grundskeptisch gegenüberstanden, jetzt zumindest die Argumente nachvollziehen können und diesen Schritt mittragen. Dass sie jetzt sagen: 'In Ordnung, wir hoffen, dass wir Erfolg haben.' Letztlich geht es ja darum, dass wir vor jeder Klasse einen grundständig ausgebildeten Lehrer oder eine grundständig ausgebildete Lehrerin stellen und unser Niveau im Bildungssystem halten. Da sind sich ja alle einig. Insofern gehe ich davon aus, dass die Entscheidung und auch die Diskussion dazu beitragen, dass wir die Verbeamtung für die nächsten fünf Jahre tragen. Und wenn wir die Erfolg haben, diese weiterführen können.

Also würden Sie jetzt auch nicht sagen: 'Rückblickend hätte man dies schon 1995 machen sollen?'

Natürlich ist man hinterher in allen Dingen schlauer. Die Entwicklung war jedoch so - auch in den letzten Jahren noch, dass unser sächsischer Weg einer war, bei dem wir davon ausgingen, dass er für ganz Deutschland interessant werden könnte. Doch insbesondere die ostdeutschen Bundesländer sind uns ja Stück für Stück von der Fahne gegangen. Die letzten beiden Bundesländer, die eine Verbeamtung eingeführt haben, waren Mecklenburg-Vorpommern und 2017 Thüringen. Damit wurde Sachsen dann doch langsam der einsame Rufer in der Wüste. Wir mussten überprüfen: Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Deswegen war es jetzt notwendig, die Verbeamtung einzuführen. Das heißt aber nicht, dass unsere damalige Entscheidung gegen die Verbeamtung aus damaliger Sicht nicht trotzdem richtig gewesen ist. Man muss sich halt immer an die Gegebenheit anpassen, die man vor Ort vorfindet. Jetzt ist es notwendig gewesen, diesen Schritt zu gehen, um deutschlandweit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Beamte haben Privilegien, verpflichten sich aber gleichzeitig dem Staat. Haben Sie jetzt als Staatsregierung bessere Chancen zu steuern? Können Sie abordnen, zum Beispiel auf das Land?

Einige haben die Vorstellung, wir können die Leute mit dem Beamtenstatus nach unserem Gutdünken von A nach B und wieder zurück verschieben. Ganz so einfach ist das Ganze natürlich nicht. Doch natürlich haben wir mit einem Beamten die Möglichkeit die eine oder andere Entscheidung in einer anderen Form zu treffen, als dies bei einem Angestellten der Fall wäre. Wenn wir keine Anstellung als Gymnasiallehrer vornehmen können, haben wir haben zum Beispiel die Möglichkeit mit den Mitteln der Verbeamtung deutlicher zu drängen und auch zu locken: 'Du kannst bei uns als Beamter Lehrer an einer Oberschule werden und dort entsprechend eingesetzt werden.' Diese Möglichkeiten haben wir, diese Möglichkeiten werden wir auch nutzen.

Wir müssen die Schulen mit den größten Schwierigkeiten bei den Bewerberzahlen attraktiver machen. Bei den Oberschulen haben wir schon vor drei Jahren nachgebessert. Seitdem ist die Bezahlung der Oberschullehrer gleich der der Gymnasiallehrer. Wir stellen gerade fest, dass die Studentenzahlen für Oberschulen gestiegen sind. Ähnlich im ländlichen Raum: Dort führen wir die Anwärtersonderzulage für den Vorbereitungsdienst ein. Damit gehen wir deutschlandweit an die Spitze, um junge Menschen aufs Land zu bringen. Das sind verschiedene Maßnahmen, um attraktiver zu werden, mit ihnen können wir auch steuern. Dass wir Lehrer jedoch quer durchs Land schicken, geht auch mit dem Beamtenstatus nicht so ohne Weiteres. Natürlich können wir damit besser steuern, als wir das bei den Angestellten tun - aber das geht nie und nimmer zu Lasten derer, die bei uns als Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt sind.

Autoren: Torsten Birne, Katrin Tominski