An Sachsens Schulen sollen mit dem neuen Schuljahr politische Bildung, Medienkompetenz, Umwelt- und Klimaschutz mehr Gewicht bekommen. "Der Umgang mit Pluralität und Digitalisierung in der Gesellschaft, die Reaktion auf klimatische Veränderungen und die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen sind zukunftsentscheidende Fragen. Sie müssen im Unterricht umfassend behandelt werden", sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Er hat am Mittwoch die überarbeiteten Lehrpläne vorgestellt.

Sachsen hatte bereits neue Stundentafeln beschlossen, daher mussten die Lehrpläne verändert werden. 90 Fachlehrpläne für Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen wurden seit dem vergangenen September bewertet und überarbeitet.



In einigen Fächern werden weniger Unterrichtsstunden gegeben, in anderen dafür mehr. Letzteres betrifft vor allem die politische Bildung, erklärte der Kultusminister. So wird für Schüler an Oberschulen in der 7. und 8. Jahrgangsstufe je eine Stunde Gemeinschaftkunde/Rechtserziehung zur Pflicht. Das Unterrichtsfach soll an Gymnasien bereits ab Klassenstufe 7 unterrichtet werden.