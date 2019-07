Das diesjährige Mathe-Abitur ist nach Aussage des sächsischen Kultusministeriums nicht zu schwer gewesen. Wie Kultusminister Christian Piwarz am Dienstag mitteilte, ist im Freistaat der Notendurchschnitt in den schriftlichen Leistungskurs-Prüfungen mit 2,5 sogar etwas besser als der Mittelwert der Vorjahre. Mehr als die Hälfte der Prüfungsteilnehmer erzielte zwischen zehn und 15 Punkten, das entspricht den Schulnoten 1 und 2. In den schriftlichen Grundkurs-Prüfungen sei der Notendurchschnitt im Vergleich nur unwesentlich schlechter.