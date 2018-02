Während der Frost in Sachsen schon die objektiv gemessenen Temperaturen weit in den Minusbereich treibt, hat ein kalter Nordostwind die gefühlten Temperaturen in Sachsen am Montag noch tiefer sinken lassen. So sorgte der sogenannte Windchill dafür, dass sich die knapp minus 13 Grad in Dresden-Klotzsche am Morgen laut Deutschem Wetterdienst wie minus 20 Grad anfühlten. In Chemnitz war es objektiv minus 12 Grad kalt, subjektiv jedoch minus 26 Grad. Und die minus 18 Grad auf dem Fichtelberg fühlten sich sogar wie minus 35 Grad an.