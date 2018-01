Am Landgericht Zwickau beginnt ein Prozess wegen schweren Bandendiebstahls. Angeklagt sind zwei Männer aus Rumänien. Sie sollen über Jahre bundesweit in Kleingärten eingebrochen sein. Dabei hatten es die Täter vor allem auf Werkzeug, Heim-Elektronik, Uhren und Schmuck abgesehen. Der Schaden wird auf rund 170.000 Euro geschätzt. Die Bande schlug bevorzugt im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau zu, aber auch in Mittelsachen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Hessen. Die Männer konnten überführt werden, weil sie in der DNA-Datei gelistet waren. So konnten ihnen Spuren an den Tatorten zweifelsfrei zugeordnet werden.