Die Bürgermeister mehrerer Städte in Sachsen kommen heute zu einem ersten Treffen der "Arbeitsgruppe Mittelzentren" in Freiberg zusammen. Das Gremium hat sich in Eigenregie gebildet, um gemeinsame Strategien für die Zukunft der Städte zwischen 20.000 und 40.000 Einwohnern zu erörtern. Wie der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde mitteilte, wolle man miteinander ins Gespräch kommen, Kräfte bündeln und voneinander lernen. Das Treffen soll zudem die Argumente der Mittelzentren beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag stärken.

09:22 Uhr | Forscher wollen Flussmuscheln im Vogtland retten

Naturschützer und Forscher wollen die stark gefährdeten Flussmuscheln in Sachsen und Bayern retten. In einem Projekt unter Koordination der Technischen Universität Dresden entwickeln sie Konzepte, wie die Bestände der Flussperlmuschel und der Malermuschel stabilisiert werden können. Nach Angaben der TU Dresden sind die Arten vom Aussterben bedroht beziehungsweise stark gefährdet. Das Projekt laufe noch bis 2021 und wede von den Bundesministerien für Forschung und für Umwelt mit rund 6,1 Millionen Euro gefördert. Insbesondere die Flussperlmuschel soll vermehrt in den Bächen des Vogtlandes angesiedelt werden.

08:40 Uhr | Mögliches Urteil zu Kindesmisshandlung in Leipzig