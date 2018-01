Bei einem Wohnhausbrand in Obercunnersdorf im Landkreis Görlitz ist am Morgen ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist das Feuer kurz vor 5 Uhr ausgebrochen. Der 78 Jahre alte Bewohner des Hauses wurde wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Objekt beträgt laut Polizei 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

In vielen Orten in der Oberlausitz feiern Kinder heute die sogenannte Vogelhochzeit. Sie verkleiden sich als Vögel und führen Programme für Eltern und Großeltern auf. In den sorbischen Kindergärten stellen sie in Festtagstracht gekleidet einen traditionellen Hochzeitszug nach. In der sächsischen Staatskanzlei werden außerdem 20 Vorschulkinder aus der Kita in Ralbitz von Ministerpräsdent Michael Kretschmer empfangen. In Form der "Vogelhochzeit" bedanken sich die Tiere für die Fütterung im Winter. Für Erwachsene tourt das Sorbische Nationalensemble mit einem Revueprogramm durch verschiedene Orte.