Unbekannte haben in einer Tiefgarage in Dresden ein Auto beschmiert und in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Dresdner Neustadt am frühen Morgen ausgebrochen. Die durch die Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Dennoch wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Die Hausbewohner waren nicht in Gefahr. Auf die Motorhaube des angezündeten Autos wurden ein Hakenkreuz und der Schriftzug "SGD" geschmiert. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

10:35 Uhr | Veilchen kommen künftig aus dem Schacht

In Aue wird am Nachmittag das umgebaute Fußballstadion offiziell an den Zweitligisten FC Erzgebirge übergeben. Zuvor waren der letzte Bauabschnitt und Restarbeiten abgeschlossen worden. Unter anderem wurde die Südtribüne neu errichtet. Der Umbau bei laufendem Spielbetrieb kostete knapp 20 Millionen Euro. Künftig fasst das Erzgebirgsstadion 16.080 Zuschauer. Der Clou: Die Spieler laufen durch einen Tunnel ein, der wie das Mundloch eines Bergbauschachtes gestaltet ist. Nach der Stadionübergabe werden Führungen angeboten.

10:13 Uhr | Zeugen für Stallbrand gesucht