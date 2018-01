Das Auto eines Stadtrates der Linken in Wurzen ist erneut manipuliert worden. Das teilte die Landtags-Fraktion mit. Demnach wurde das Fahrzeug am vergangenen Wochenende durch Manipulation am Auspuff fahruntüchtig gemacht Der Betroffene, Jens Kretzschmar, habe sich zuvor im "Spiegel" kritisch über die Zustände in der nordsächsischen Stadt geäußert. Es war nicht der erste Fall. Nach einer antifaschistischen Mahnwache in Wurzen wenige Tage zuvor waren die Radmuttern an Kretzschmars Wagen gelockert worden. Die antifaschistische Sprecherin der Linken im Landtag, Kerstin Köditz, erklärte dazu: