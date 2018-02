In Sachsen besitzen mindestens 68 sogenannte Reichsbürger legal eine Waffe. Das geht aus der Antwort von Innenminister Roland Wöller auf eine Anfrage der Linksfraktion im Sächsischen Landtag hervor. Damit besitzen im Freistaat rund fünf Prozent der Reichsbürger einen Waffenschein. Den Angaben zufolge leben die meisten bewaffneten Reichsbürger in den Landkreisen Zwickau (16) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (10).



Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Einige sind in rechtsextremistischen Gruppen engagiert. Der Verfassungsschutz beobachtet die Szene bundesweit. Wöller zufolge sind sachsenweit außerdem mindestens 78 Rechtsextremisten legal im Besitz einer Waffe.



Nach Ansicht der Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer von Waffenbesitzern weitaus höher ist. Daher sehe sie den neuen Innenminister Roland Wöller "vor der gleichen Herausforderung, an der sein Vorgänger gescheitert ist: die extreme Rechte endlich zu entwaffnen.