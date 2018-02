Die Stadt Chemnitz beteiligt sich erstmals an der internationalen Red-Hand-Aktion gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Am Vormittag geben Chemnitzer Politiker verschiedener Parteien gemeinsam mit der Unicef-Hochschulgruppe den Startschuss dafür. Als sichtbares Zeichen gegen Kindersoldaten werden sie einen roten Handabdruck auf Papier bringen. In den kommenden Wochen sollen es ihnen dann so viele Chemnitzer wie möglich gleichtun. Die Aktion findet ihren Höhepunkt zum Friedenstag am 5. März. Danach sollen die gesammelten roten Handabdrücke an Vertreter des Bundestags übergeben werden.