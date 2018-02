Großalarm in der Nacht in Elstra bei Bautzen: Gegen 2:30 Uhr schrillten die Sirenen. Aus einer Garage, die direkt an ein Wohnhaus grenzt, schlugen Flammen. Den Freiwilligen Feuerwehren aus Elstra, Rauschwitz, Kriepitz, Prietitz sowie Kamenz-Stadt und Kamenz-Wiesa gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern. Die beiden Bewohner des Anwesens konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Nach zweieinhalb Stunden waren die Löscharbeiten beendet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.