In der Nacht hat ein Feuer den gesamten Außenbereich eines Gartenmarktes in Brockwitz bei Meißen zerstört. Eine Brandschutzwand hat nach Reporterangaben ein Übergreifen der Flammen auf den Innenbereich, wo auch Ziervögel und Zierfische verkauft werden, verhindert. Trotzdem entstand erheblicher Sachschaden. Gartenmöbel und Pflanzen wurden ein Raub der Flammen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er auf gefrorenem Löschwasser ausgerutscht war. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. In den vergangenen Monaten gab es in Coswig und Umgebung immer wieder Großbrände in Gewerbeobjekten, so brannte im November die Halle eines Baumarktes nieder.