Der gefährliche Bahnübergang am Equipagenweg in Markkleeberg kommt weg. Das Eisenbahn-Bundesamt hat jetzt entschieden, an dieser Stelle einen Tunnel zu bauen. Wie die "Leipziger Volkszeitung" schreibt, soll er etwa sechs Meter breit sein und getrennte Wege für Radfahrer und Fußgänger erhalten. Der Planfeststellungsbeschluss für das 2,4 Millionen Euro teure Bauwerk liegt ab 26. Februar im Rathaus von Markkleeberg aus. Damit endet eine jahrelange Diskussion. Der unbeschrankte Bahnübergang liegt an der viel befahrenen Radstrecke zum Cospudener See.