Der Extremläufer Hartmut Kohn möchte für seine Geburtsstadt Görlitz und den Europamarathon werden. Deshalb hat der begeisterte Koch einen sogenannten Ultralauf über 185 Kilometer organisiert. Die Läufer sind heute früh in Dresden gestartet und wollen über drei Etappen am Sonntagnachmittag in Görlitz ankommen. Hartmut Kohn will mithilfe des Ultrallaufs auch Spenden für die Hunderettungsstaffel des DRK sammeln.