Auf der Autobahn 4 zwischen den Dreiecken Dresden-Nord und Dresden-West soll die Geschwindigkeit ab Frühjahr in beiden Richtungen auf 100 Kilometer in der Stunde begrenzt werden. Das hat das sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium MDR SACHSEN bestätigt. Der Versuch soll zeigen, ob mit dem Tempolimit der Verkehr besser fließen kann und die Unfallzahlen zurückgehen. Auf dem Abschnitt wird das höchste Verkehrsaufkommen in ganz Sachsen registriert mit einem hohen Anteil an Güterverkehr. In den letzten Jahren ist die Zahl der Unfälle kontinuierlich gestiegen. In Dresden-Nord mündet die A13 aus Berlin auf die A4, in Dresden-West die A17 aus Prag.