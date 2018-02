Der Internethändler Spreadshirt will wachsen. Am Standort in Leipzig sollen in diesem Jahr mehr als 40 neue Stellen geschaffen werden. Das Unternehmen erklärte heute, 2017 seien bereits 36 Jobs hinzugekommen. Die Firma habe auch ihr Hauptquartier in Leipzig um mehr als 700 Quadratmeter erweitert, hieß es. Der 2002 gegründete Onlinehandel beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit in Leipzig 350 Mitarbeiter, weltweit sind es etwa 750 Menschen.