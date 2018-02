In der Nacht ist in Bischofswerda in einem Baumarkt ein Feuer ausgebrochen. Daraufhin wurde Großalarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehren loderten Flammen über dem Eingangsbereich, die schnell gelöscht werden konnten. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl und die Verkaufsräume haben die Einsatzkräfte verhindert. Wie sich herausstellte, war eine Leuchtreklame auf dem Dach in Brand geraten. Geschmolzene Plastik lief an der Fassade herunter. Insgesamt waren 63 Feuerwehrleute im Einsatz. Zudem rückte der Bauhof an, um mit Streusalz ein Festfrieren des Löschwasser zu verhindern.