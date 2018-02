Ein Taxifahrer hat in Werdau einen Hund vor dem Kältetod gerettet. Das Tier war offenbar am Bahnhof ausgesetzt worden und bellte bei klirrender Kälte. Polizeibeamte holten den Langhaarterrier ohne Steuermarke ab. Zunächst durfte sich der Hund in der Gewahrsamzelle im Polizeirevier aufwärmen. Meldet sich der Besitzer nicht, kommt er in ein Tierheim. Die Polizei sucht Zeugen und prüft, ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt.