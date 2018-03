Beim Zusammenprall eines Sattelzugs mit einem Auto sind auf der Autobahn 4 nahe Hermsdorf in Ostsachsen fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei kleine Kinder. Wie die Polizei mitteilte, drückte der Lkw das Auto am Mittwochabend beim Spurwechsel gegen die Mittelleitplanke. Die vier Insassen des Wagens - ein Mann, eine Frau sowie die zwei und drei Jahre alten Kinder - wurden verletzt. Der Fahrer des Lkw kam auch in eine Klinik. Vermutich war am Lastwagen ein Reifen geplatzt.