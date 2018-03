Eine Autofahrerin hat gestern Abend auf der A17 die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nachdem der Wagen gegen die Mittelleitplanke geschleudert war, überschlug er sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin kam laut Polizei verletzt in eine Klinik. Der Fahrer eines nachfolgenden Autos, der in die Unfallstelle zwischen Bahretal und Pirna fuhr, kam mit dem Schrecken davon. Bereits am Nachmittag stießen auf der Landstraße an der A17-Auffahrt Heidenau zwei Autos zusammen. Zwei Frauen erlitten leichte Verletzungen.