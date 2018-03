Mit zahlreichen Aktionen erinnert Chemnitz heute an die Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Chemnitzer, die den Krieg als Kinder miterlebt haben. So wird am Mittag an der Turnstraße eine Stele eingeweiht, die auf Knopfdruck die Kriegserlebnisse von drei Zeitzeugen wiedergibt. Am Nachmittag läuft im Rathaus die Dokumentation "Kinder im Krieg". Am Abend findet auf dem Hauptmarkt die zentrale Kundgebung statt. Bei dem Luftangriff am 5. März 1945 verloren mehr als 2.100 Menschen ihr Leben. Rund 80 Prozent der Chemnitzer Innenstadt wurden zerstört. Die Narben sind noch heute sichtbar.