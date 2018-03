In Waldenburg sind am Morgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein Wagen ging dabei in Flammen auf. Ein Polizeisprecher sagte, es seien noch keine Details bekannt. Er konnte auch nicht sagen, ob Menschen verletzt wurden. Bilder von der Unfallstelle zeigen mehrere Rettungswagen. Der Unfall ereignete sich auf der Peniger Straße.