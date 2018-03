Die Stadt Zwickau will das marode Areal um den Schwanenbrunnen in der Parkanlage des Schwanenteiches in diesem Jahr sanieren. Wie die "Freie Presse" schreibt, soll das Vorhaben 643.000 Euro kosten und unter anderem mit EU-Geldern finanziert werden. Die Anlage direkt am Rande des Innenstadt wurde zwischen 1929 und 1939 angelegt. Schwäne sind das Wahrzeichen der Stadt Zwickau. Der Schwanenteichpark mit zwei Teichen, Wasserspiel, Freilichtbühne, Spazierwegen und Godelstadion ist beliebtes Ausflugsziel der Muldestädter.