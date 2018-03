In Sachsen sind derzeit mehr als 250 Stellen für Hausärzte nicht besetzt. Das erklärte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen am Abend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Dadurch drohe in mehr als 22 Regionen eine Unterversorgung, darunter in Annaberg-Buchholz, Auerbach und Kamenz. Betroffen seien aber auch größere Städte wie Chemnitz, Plauen, Zittau und Görlitz. Die anderen mitteldeutschen Bundesländer suchen vor allem für die ländlichen Regionen Ärzte. So fehlen in Sachsen-Anhalt 150 Allgemeinmediziner, in Thüringen 50.