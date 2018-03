Die Polizei ermittelt zu einem üblen "Scherz" in Laußnitz bei Königsbrück. Spaziergänger hatten per Notruf den Torso eines Menschen an der Bahnlinie Dresden - Königsbrück gemeldet. Am beschriebenen Ort fanden die Beamten eine Jeanshose und Schuhe, in denen auf den ersten Blick die Überreste einer Person steckten. Erst bei genauer Prüfung stellte sich heraus, dass sich Unbekannte hier einen üblen "Scherz" erlaubt hatten. Die Hose war zugenäht und mit Styropor gefüllt, der mutmaßliche Bahnunfall nur inszeniert worden. Da zunächst von einem Unfall ausgegangen worden war, wurde die Bahnstrecke zeitweise gesperrt. Die Polizei prüft, ob die Täter strafrechtlich belangt werden können.