In Torno bei Hoyerswerda haben Unbekannte in der Nacht gegen 2:45 Uhr versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler haben sie dazu Gas in den Geldautomaten geleitet. Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat aus der Verankerung gerissen und nach außen gedrückt. Ob die Täter an die Geldkassette kamen, ist bislang unklar. Bereits in der Vergangenheit wurden in Südbrandenburg und Ostsachsen mehrere Bankautomaten gesprengt.