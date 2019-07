Ob ein Lagerfeuer auf öffentlichen Plätzen, Wegen und in Parks abgebrannt werden darf, obliegt in Sachsen den Städten und Gemeinden. Das betrifft auch konkrete Auflagen, zum Beispiel die zwingende Benutzung von "handelsüblichen Geräten" wie beispielsweise Feuer- oder Grillschalen. Details sind in den örtlichen Polizeiverordnungen geregelt, meist unter dem Punkt "Abbrennen offener Feuer". In Dresden und Leipzig gibt es beispielsweise feste Feuerstellen, an denen nach Genehmigung ein Lagerfeuer veranstaltet werden kann.



Wer ein Lagerfeuer im öffentlichen Raum abbrennen will, beispielsweise aus Brauchtumsgründen, kann sich auf dem Onlineportal des Freistaats über alle notwendigen Schritte informieren. Nach der Ortseingabe wird entweder ein Onlineformular angezeigt oder zumindest die zuständige Stelle, an die man sich wenden kann. Die Feuer müssen meist einige Tage im Voraus beantragt werden. Gelegentlich wird auch eine Gebühr verlangt. In Dresden kostet die Genehmigung für ein Lagerfeuer an der Elbe beispielsweise 10 Euro.