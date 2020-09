Die Versetzung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath, Ende Juni war gerechtfertigt. Zu diesem Ergebnis kam am Montagabend die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtages. Meyer-Plath hatte sich geweigert, gesammelte Daten über Landtagsabgeordnete zu löschen.

In keinem einzigen Fall genügte die im Sommer beabsichtigte Speicherung von Abgeordnetendaten den juristischen Anforderungen. Zu diesem Urteil ist die Parlamentarische Kontrollkommission nach umfangreicher Akteneinsicht gekommen. Ein Teil dieser Datensammlungen soll gelöscht werden. In zwei Fällen, so erfuhr MDR SACHSEN, wurden inzwischen rechtssichere Belege für die Speicherung hinzugefügt. Außerdem liegen zu weiteren Abgeordneten Erkenntnisse vor, die die juristisch saubere Erfassung von Daten ermöglichen.