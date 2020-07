4. Sächsische Landesausstellung: Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen

Im Juli 2020 beginnt die 4. Sächsische Landesausstellung. Im Mittelpunkt stehen 500 Jahre Industriegeschichte im Freistaat. Die Landesausstellungen finden in unregelmäßigen Abständen statt und stellen besondere kulturelle Ereignisse in den Mittelpunkt. Bisherige Themen waren:



- "Zeit und Ewigkeit - 128 Tage" (1. Landesausstellung im Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau, 1998)

- "Glaube und Macht – Sachsen im Europa der Reformationszeit" (2. Landesausstellung in Torgau, 2004)

- "via regia – 800 Jahre Bewegung und Begegnung" (3. Landesausstellung in Görlitz, 2011)