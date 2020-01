Die 46-jährige Ulrike Weyer aus Plauen ist den Angaben zufolge seit 2015 Superintendentin im Kirchenbezirk Plauen und seit Jahresanfang 2020 im vergrößerten Kirchenbezirk Vogtland die leitende Geistliche. Zuvor war sie elf Jahre Pfarrerin im nordsächsischen Kirchspiel Sornzig (Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz). In dieser Zeit absolvierte sie eine Klinische Seelsorgeausbildung zur Notfallseelsorge und verschiedene Weiterbildungen. Im vergangenen Jahr war Ulrike Weyer bereits Bischofskandidatin für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Bei der Bischofswahl Anfang Mai 2019 unterlag sie im dritten Wahlgang dem heutigen Amtsinhaber Friedrich Kramer.

Die neue sächsische Bischöfin oder der neue Bischof soll am 1. März auf einer Sondersynode in Dresden gewählt werden. Die Kandidaten stellen sich zuvor in mehreren sächsischen Gemeinden vor. Auch die Landessynodalen dürfen Kandidaten benennen. Die Frist für den Eingang von Wahlvorschlägen endet am 20. Januar.