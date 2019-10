Der noch amtierende sächsische Landesbischof Carsten Rentzing hat über eine anonyme Petition Unterstützung bekommen. Zur Stunde haben mehr als 2.100 Menschen für den Verbleib Rentzings im Amt unterschrieben. In der Erklärung ist von einer "Schmutzkampagne" gegen den Bischof die Rede. Die Vorwürfe gegen ihn seien haltlos. Er gelte als "der letzte verbliebene konservative Bischof in der Evangelischen Kirche in Deutschland" und sei von seinem Amtsantritt an "heftigen Anfeindungen und Angriffen" ausgesetzt gewesen. Auch die Gruppierung "Christen in der AfD" solidarisiert sich mit Rentzing. AfD-Landtagsabgeordneter Jörg Kühne sagte zum MDR SACHSENSPIEGEL, Rentzing sei einer der wenigen, an denen man sich noch orientieren könne.