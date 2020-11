Der sächsische Landeselternrat hat sich gegen das strikte Festhalten am Präsenzunterricht ausgesprochen. Die anhaltende pandemische Situation erfordere ein Umdenken in der Bildungspolitik, heißt es in einer vom Landeselternrat am Mittwoch in Dresden veröffentlichten Stellungnahme. Das "verbohrte Festhalten am Präsenzunterricht und Regelbetrieb" sei in der gegenwärtigen Situation mit hohen Inzidenzzahlen nicht mehr nachzuvollziehen. "Uns ist es wichtig, dass neben dem Recht auf Bildung auch das Recht auf gesundheitliche Unversehrtheit in den Blick genommen wird", erklärte der Landeselternrat. Dazu sei die Schulbesuchspflicht vorübergehend aufzuheben und in ein Wechselmodell von Präsenz und einem Lernen zu Hause überzugehen. Nur so könnten "wenigstens ansatzweise" notwendige Corona-Abstände eingehalten werden.