Das beabsichtigt das Innenmisterium mit der Wohnsitzauflage Ziel sei es, so das Innenministerium, die Schutzsuchenden gleichmäßiger in Sachsen zu verteilen und eine Konzentration in den großen Städten zu vermeiden.

Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse, Jobangebote, aber auch Wohnraum könnten dadurch effizienter genutzt werden.

Flüchtlinge, die sich nicht an ihre Wohnsitzauflage halten, können die Sozialleistungen gestrichen werden.