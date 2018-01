Der Bautzener Landrat Michael Harig weist Berichte zurück, wonach der Feinkosthersteller Homann doch nicht nach Leppersdorf umzieht. MDR SACHSEN sagte er, er sei fest davon überzeugt, dass die Investition umgesetzt werde. Das Landratsamt nehme gegenwärtig regelmäßig die vereinbarten Bauanträge entgegen. Man sei an den Projektgesprächen beteiligt.

Gegenwärtig verläuft alles planmäßig. Deswegen haben wir keinen Grund an der Umsetzung zu zweifeln.

Gegenteilige Informationen habe er nur der Presse entnommen, so Harig. Rund 1.000 Arbeitsplätze sollen durch den Umzug in die Region kommen. Derzeit arbeiten 2.500 Menschen für die Unternehmensgruppe Theo Müller in Leppersdorf. Harig erklärte: "Die Investition ist nicht existenziell, aber wichtig."