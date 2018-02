Die AfD im Sächsischen Landtag ist damit gescheitert, einen Teil der Kinder mit ausländischen Wurzeln von regulären Schulen zu verbannen. CDU, SPD, Linke und Grüne lehnten einen Antrag der AfD mit großer Mehrheit und in deutlichen Worten ab. Sie waren sich darin einig, dass ein getrennter Unterricht Ausgrenzung und Stigmatisierung der Kinder zur Folge hätte. "Sie nehmen den Kindern jegliche Chance auf Integration", wetterte der CDU-Abgeordnete Patrick Schreiber in Richtung AfD. Er unterstellte der Partei zugleich Populismus im Vorfeld des Landesparteitages am Wochenende in Hoyerswerda. Susanne Schaper von den Linken verglich die Forderung der AfD mit der Ausgrenzung jüdischer Kinder im Nationalsozialismus.

Auch Petra Zais von den Grünen kritisierte die AfD in scharfen Worten. "Sie wollen diese Kinder separieren, raus aus den Schulen – Abschiebung aus der Gesellschaft und dem öffentlichen Leben. Und all das, nach ihrer Lesart, ausschließlich zum Wohle der deutschen Schüler." Das sei armselig.

In ihrem Antrag sprach sich die Partei dafür aus, Kinder ohne Bleibeperspektive lieber auf die Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten. "Wir wollen die Kinder auf dem Niveau ihrer Heimatländer unterrichten, das heißt auch möglichst in der Heimatsprache", so die Abgeordnete Karin Wilke. Als Ort der Vorbereitungsklassen mit Flüchtlingskindern schlug die AfD Volkshochschulen vor. Wilke verteidigte ihren Antrag und konnte die Bedenken der anderen Parteien nicht nachvollziehen. Das sächsische Schulsystem werde durch die Flüchtlingskinder erheblich belastet. "Die sächsischen Schüler sollen den Unterricht erhalten, den sie verdienen", so Wilke.