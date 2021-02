Sachsen wird künftig bei der Berechnung der Grundsteuer ein eigenes Modell anwenden. Das entsprechende Reformgesetz hat heute den Landtag passiert. Die Fraktionen der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD stimmten dafür, die AfD dagegen. Die Linke enthielt sich. Sie begründete dies damit, dass sie grundsätzlich gegen einen "Grundsteuer-Flickenteppich" in Deutschland sei. Zudem müsse die Umlage der Grundsteuerzahlung auf Mieter abgeschafft werden.

Allerdings sind für die Hebesätze letztendlich die Kommunen zuständig. Um die Belastung für die Steuerpflichtigen bei der Erhebung der neuen Daten gering zu halten, sollen in der Verwaltung 300 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Das sei gerade Thema in den Haushaltsverhandlungen.

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann sagte in der Landtagsdebatte, in der Vorbereitung für das Gesetz seien sachsenweit 3.600 Modellfälle durchgerechnet worden. Die Kommunen hätten sich verpflichtet, die Erhebung der Grundsteuer auch künftig aufkommensneutral zu gestalten. "In Einzelfällen lassen sich aber Belastungen nicht vermeiden", sagte der CDU-Politiker. Zum Beispiel dann, wenn sich der Wert bestimmter Grundstücke überdurchschnittlich stark entwickelt habe.