Der 53 Jahre alte Michel aus Lohmen gilt als Finanzpolitiker und war bis 2019 zehn Jahre lang Mitglied des Sächsischen Landtages. Im September 2019 verlor er sein Direktmandat in der Sächsischen Schweiz an die AfD. Er folgt auf den amtierende Rechnungshof-Präsidenten Prof. Karl-Heinz Binus, der in 15 Monaten mit 67 Jahren in den Ruhestand geht.

Neben dieser Personalie stehen am Mittwoch auch die Folgen der Corona-Krise zur Debatte. So wird es in der Aktuellen Stunde auf Antrag der Grünen um die Wiederöffnung der Grenzen in Europa gehen. Die SPD will über einen Schutzschirm für soziale Einrichtungen und Initiativen in Zeiten von Corona diskutieren. Die AfD will in einer Debatte eine von ihr unterstellte Corona-Impfpflicht thematisieren. Die Partei kündigte auch einen Dringlichkeitsantrag zur Abschaffung der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen an.