Dabei seien nicht nur Spargelbauern betroffen. Uhlemann geht davon aus, dass verteilt über die Saison rund 20.000 Helfer in Sachsen im Obst- und Gemüseanbau zum Einsatz kommen. "Überall dort, wo Handarbeit gefragt ist", so der Hauptgeschäftsführer des Verbandes.

In den vergangenen Jahren hätten sich die Betriebe vor allem auf osteuropäische Saisonarbeitskräfte verlassen. Das wird aber durch die derzeitigen Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie erschwert. Vor allem Helfer aus Rumänien und Polen kämen derzeit nur schwer ins Land. Die Landwirte in Sachsen seien daher aufgerufen, in einem Formular einzutragen, wie viele Erntehelfer sie voraussichtlich benötigen. Der Verband melde das zusammen mit den anderen Landesverbänden dann an den Bund, der laut Uhlemann Gespräche mit den betreffenden Botschaften etwa in Polen aufnehmen wolle.