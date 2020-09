Nummer ziehen, im vollbesetzten Wartezimmer einen Platz suchen und darauf warten, dass die 29 Besucher vor einem ihre Anliegen schnell klären: So sah es in der Kfz-Zulassungsstelle im Technischen Rathaus in Leipzig noch vor einem Jahr aus. Doch mittlerweile herrscht hier gähnende Leere. Nur vereinzelt kommen und gehen Bürger durch die Tür, um ein Auto an-, um- oder abzumelden. Dass so wenig los ist, hat vor allem einen Grund: Zur Zulassungsstelle darf man nur noch mit Termin.

Zulassung nur mit Termin

Eingeführt hatten das die Stadt Leipzig sowie andere Städte und Kommunen zu Beginn der Corona-Pandemie. Damit nicht zu viele Menschen dicht gedrängt im Wartebereich Platz nehmen und stundenlang nebeneinander sitzen, soll es schnell gehen und ohne viel Kontakt. Um einen Termin zu bekommen, steht zumindest in Leipzig die Internetseite der Stadt zu Verfügung. Mit wenigen Klicks ist der Termin gebucht - jedenfalls in der Theorie. Denn der Praxistest zeigt, es gibt keine Termine in den kommenden Wochen. Ein Screenshot vom Terminvergabe-Tool der Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Leipzig am 23. September: In den nächsten Wochen ist kein Termin frei. Bildrechte: Stadt Leipzig

Wartezeit bis zu mehrere Wochen

In Leipzig beträgt die aktuelle Wartezeit für einen Termin bis zu vier Wochen, berichten Bürger. Die Stadt selbst hat auf Anfrage von MDR SACHSEN keine Auskunft zu aktuellen Wartezeiten gegeben. Eine Umfrage in anderen Städten und Kommunen Sachsens zeigt, dass es auch schneller geht: Aus Chemnitz heißt es, in den vergangenen Wochen habe man bis zu sieben Tage warten müssen. Mittlerweile bekomme man aber schon früher einen Termin. Der Landkreis Bautzen gibt an, dass die Wartezeit auf einen Termin zwischen fünf und acht Tagen beträgt.

Tagesaktuelle Termine möglich