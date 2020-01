Warum ist mdrFRAGT nicht repräsentativ? Um repräsentative Ergebnisse zu erhalten, benötigt man in der ausgewählten Stichprobe die gleiche Verteilung wie in der Gesamtheit. Auf die Bevölkerung bezogen heißt das beispielsweise: Alter und Geschlecht müssen in der Stichprobe die gleichen Verhältnisse aufweisen, wie in der gesamten Bevölkerung. Um das zu gewährleisten, muss man in ausreichender Zahl unterschiedliche Menschen befragen. Bei "mdrFRAGT" können sich User selbst zur Befragung anmelden, so dass diese Verhältnisse nicht gegeben sind.