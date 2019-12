Lebensmittelkontrolle Ähnlich wie in anderen Bundesländern gibt es auch in Sachsen drei Kontrollebenen: Die Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter in den Landkreisen und kreisfreien Städten kontrollieren Betriebe und nehmen Proben in Gaststätten, Kantinen und Betrieben wie Fleischereien und Bäckereien. Die Proben werden in der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen in Dresden, Chemnitz und Leipzig untersucht. Außerdem befasst sich die Landesdirektion Sachsen mit der Lebensmittelkontrolle und ist für die Zulassung von Betrieben zuständig. Oberste Überwachungsbehörde ist das Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz.