In Chemnitz haben wir erstmalig mehr Bewerber mit Grundschullehrerausbildung als geplante Einstellungen. Anders sieht es leider in anderen Regionen aus, insbesondere um Bautzen und Zwickau. Dort reicht die Zahl der Bewerber nicht aus, um alle freien Stellen mit ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern zu besetzen.

Unterricht an einem Gymnasium mit digitaler Ausstattung (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Während es für die sächsischen Gymnasien insgesamt doppelt so viele Bewerber wie Stellen gab und alle Stellen besetzt werden konnten, sieht die Situation an den Förderschulen nach Angaben des Lehrerverbandes düster aus. Nur in Leipzig haben alle Stellen besetzt werden können. In allen anderen Städten und Regionen herrsche "problematischer Lehrermangel", so Weichelt.